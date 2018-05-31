Стараниями Иона Чебана Кишинев вскоре получит 85 новых транспортных единиц (ВИДЕО)

На сегодняшний день по Кишиневу курсируют 126 устаревших автобусов, возраст которых в среднем 60 лет, а пробег каждого составляет примерно миллион километров.

Об этом кандидат от Партии социалистов в генпримары Ион Чебан рассказал, участвуя в дебатах на частном телеканале. С троллейбусами, по его словам, в городе дела обстоят лучше, но необходимо ещё примерно 75 троллейбусов для связи с пригородами и ещё 200 новых автобусов.

– Я предлагаю по меньшей мере 85 новых транспортных единиц, из которых 50 – автобусы. Большая часть средств на это уже была запланирована в муниципальном бюджете, остальные будем изыскивать с помощью финансовых инструментов, начиная с государственных и заканчивая международными институтами. По моему предложению мунсовет одобрил решение о приобретении 50 новых автобусов и сборке 20 троллейбусов в текущем году и ещё 15 – в следующем, – рассказал Чебан.

На данный момент, по словам кандидата в примары, на сборку троллейбусов в Кишиневе запланировано 72 миллиона леев, что позволяет собрать 20 троллейбусов. Также запланировано более 30 миллионов леев как гарантии для международных финансовых учреждений либо стран, с которыми будем налажено сотрудничество, для закупки 20 автобусов в рассрочку.

– Кроме этого, есть вопрос, связанный непосредственно с сообщением пригородов с муниципием. Сейчас в Кишиневе тестируется электробус – это совсем другая модель транспорта, хорошая, поэтому мы должны пробовать и такую возможность. У нас есть очень хорошие условия, которые мы можем постепенно начать использовать, – отметил Чебан.