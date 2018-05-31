Стараниями Иона Чебана Кишинев вскоре получит 85 новых транспортных единиц (ВИДЕО)

Стараниями Иона Чебана Кишинев вскоре получит 85 новых транспортных единиц (ВИДЕО)

На сегодняшний день по Кишиневу курсируют 126 устаревших автобусов, возраст которых в среднем 60 лет, а пробег каждого составляет примерно миллион километров.

Об этом кандидат от Партии социалистов в генпримары Ион Чебан рассказал, участвуя в дебатах на частном телеканале. С троллейбусами, по его словам, в городе дела обстоят лучше, но необходимо ещё примерно 75 троллейбусов для связи с пригородами и ещё 200 новых автобусов.

– Я предлагаю по меньшей мере 85 новых транспортных единиц, из которых 50 – автобусы. Большая часть средств на это уже была запланирована в муниципальном бюджете, остальные будем изыскивать с помощью финансовых инструментов, начиная с государственных и заканчивая международными институтами. По моему предложению мунсовет одобрил решение о приобретении 50 новых автобусов и сборке 20 троллейбусов в текущем году и ещё 15 – в следующем, – рассказал Чебан.

На данный момент, по словам кандидата в примары, на сборку троллейбусов в Кишиневе запланировано 72 миллиона леев, что позволяет собрать 20 троллейбусов. Также запланировано более 30 миллионов леев как гарантии для международных финансовых учреждений либо стран, с которыми будем налажено сотрудничество, для закупки 20 автобусов в рассрочку.

– Кроме этого, есть вопрос, связанный непосредственно с сообщением пригородов с муниципием. Сейчас в Кишиневе тестируется электробус – это совсем другая модель транспорта, хорошая, поэтому мы должны пробовать и такую возможность. У нас есть очень хорошие условия, которые мы можем постепенно начать использовать, – отметил Чебан.

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