Старая проводка стала причиной крупного пожара в Слободзее

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Частный дом загорелся в селе Чобручи, на улице Гоголя. Возгорание увидел мужчина, который работал на территории домовладения, и сообщил об этом хозяину и в пожарную службу.

На место происшествия незамедлительно были направлены 3 пожарных расчёта. К приезду специалистов огонь перекинулся на соседний нежилой дом, стоящий в ста метрах от очага воспламенения. Строения были крыты камышом, быстрому распространению стихии поспособствовал ветер. Пожарные бросили все силы на локализацию пламени и потушили его за 48 минут, пишет mvdpmr.org.

По предварительной версии, пожар начался из-за короткого замыкания старой электропроводки. Площадь возгорания составила 150 кв. м. Повреждены камышовые кровли обоих домов, а также окна и двери.

Материальный ущерб устанавливается, проводится разбирательство.