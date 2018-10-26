Старая проводка стала причиной крупного пожара в Рыбнице

Старая проводка стала причиной крупного пожара в Рыбнице

Инцидент произошел в частном доме села Мокра. 50-летний хозяин, вернувшийся с работы около трёх часов дня, заметил задымление в одной из комнат. О случившемся он сообщил по телефону «101».

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, на вызов прибыли сотрудники пожарного поста села Воронково. Для ликвидации воспламенения огнеборцам понадобилось 20 минут. Площадь, которую охватило пламя, составила 10 квадратных метров. Повреждёнными оказались мебель, ковровое покрытие, личные вещи жильцов.

При осмотре места происшествия пожарные обнаружили на стене следы оплавленной электропроводки с признаками короткого замыкания. По данному факту проводится разбирательство, подсчитывается сумма материального ущерба.

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