Старая электропроводка стала причиной пожара в доме жителей Кишинёва

Возгорание произошло в воскресенье, 28 октября, в селе Ягорлык Дубоссарского района. Загорелся дом, хозяева которого проживают в Кишинёве.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, очевидцы пожара позвонили в городскую пожарную часть. Около 10 минут сотрудникам СВПЧ-7 потребовалось на борьбу с огнём и ещё 4 часа – на ликвидацию последствий пожара площадью 96 кв. м.

В комнате оказались повреждёнными бытовая техника и мебель, сгорела мансарда. Пожарным удалось не допустить распространение пламени ещё на два жилых помещения. Позже выяснилось, что хозяева участка, доставшегося им в наследство, проживают в Кишинёве.

Причиной воспламенения стало короткое замыкание старой электропроводки на чердаке. Устанавливается сумма материального ущерба. Проводится разбирательство.