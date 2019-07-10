Стало плохо на рабочем месте: сотрудник Пограничной полиции скончался в больнице

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Трагедия произошла с инспектором Пограничной полиции – этим утром мужчина скончался на больничной койке после того, как накануне ему стало плохо на службе. У умершего остались трое маленьких детей.

Как рассказала для deschide.md пресс-секретарь Погранполиции Раиса Новицки, прошлой ночью мужчина почувствовал себя плохо, и его доставили в больницу.

– 44-летний умерший работал более 9 лет в Пограничной полиции в Унгенах. Вчера коллеги вызвали ему “скорую”, однако, к сожалению, врачи не смогли спасти его жизнь: он скончался в больнице сегодня утром. Точную причину смерти ещё предстоит определить, – уточнила Новицки.

По словам врачей из районной больницы Унген, у умершего были проблемы с сердцем. Полиция проводит расследование трагического случая.