Стоит отметить, что проект бюджета ЦИК будет направлен парламенту для включения в Закон о государственном бюджете. Документ предстоит принять законодательному органу на ближайших заседаниях.

Напомним, парламентские выборы, которые впервые в истории страны пройдут по смешанной избирательной системе, состоятся 24 февраля 2019 года. В то же время местные выборы намечены на лето будущего года.