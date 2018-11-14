Организация и проведение парламентских и местных выборов в 2019 году обойдется примерно в 250 миллионов леев. Центральная избирательная комиссия утвердила на сегодняшнем заседании бюджет учреждения на будущий год. К этой сумме прибавили еще примерно 60 миллионов леев, необходимых для деятельности ЦИК.
Таким образом, парламентские выборы 2019 года будут стоить примерно 110 миллионов леев, а местные – около 140 миллионов. Общий бюджет ЦИК на 2019 год оценивается в примерно 310 миллионов, пишет deschide.md.
Стоит отметить, что проект бюджета ЦИК будет направлен парламенту для включения в Закон о государственном бюджете. Документ предстоит принять законодательному органу на ближайших заседаниях.
Напомним, парламентские выборы, которые впервые в истории страны пройдут по смешанной избирательной системе, состоятся 24 февраля 2019 года. В то же время местные выборы намечены на лето будущего года.