Стало известно, сколько жители Молдовы планируют потратить на пасхальный стол (ФОТО)

Стало известно, сколько жители Молдовы планируют потратить на пасхальный стол (ФОТО)

Жители Кишинева планируют потратить, в среднем, 984 лея на пасхальный стол. Это меньше, чем 2 года ранее, когда кишиневцы были готовы потратить на празднество 1175 леев. Данные были представлены в исследовании, проведенном компанией iData. 

Согласно итогам опроса, 31,6% кишиневцев намерены потратить на праздничный стол 501-1000 леев, 23,7% потратят до 500 леев, 19% – от 1001 до 2000 леев и 8,9% – свыше 2000 леев.

Вместе с тем, в целом по стране траты выше, чем в столице. Так, жители других городов Молдовы готовы выложить на праздничный стол 1066 леев, а сел – 1101 лей.

Опрос проводился с 17 по 22 апреля. Максимальная погрешность составляет +/- 3,1%.

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