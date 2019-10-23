Стало известно, сколько водительских прав было аннулировано с начала года за пьяное вождение

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Прошёл почти год с тех пор, как в Молдове ужесточили наказание за нарушение правил дорожного движения, но водители продолжают нарушать. Тысячи водителей садятся за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, согласно данным НИП.

С декабря 2018 года, с тех пор как вступили в силу законодательные положения, разрешающие аннулирование водительского удостоверения водителей, пойманных пьяными за рулем, только 136 водителей были полностью лишены права на управление автомобилем, передаёт tv8.md.

– С 14 декабря 2018 года суды приняли 136 окончательных решений относительно отмены прав на управление транспортными средствами и водительских прав в результате совершения правонарушений, связанных с вождением транспортных средств в состояние алкогольного опьянения, – отметили представители Агентства государственных услуг.