Стало известно, сколько участков для голосования хотят открыть на выборах для одномандатного округа №50

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На новых парламентских выборах, намеченных на 20 октября, в округе №50 (Западная Европа) будут открыты 85 избирательных участков. Об этом говорится в проекте решения, который предстоит принять сегодня правительству.

27 из общего числа участков будут открыты в зданиях дипломатических миссий и консульствах, остальные 58 – дополнительно в разных городах. Наибольшее число участков будет открыто в Италии (29), следом Румыния (12), Франция (7). В Португалии, Испании и Великобритании откроют по 5 участков, в Германии – 4, в Ирландии – 3, в Греции – 2, еще в 13 странах – по одному.

Стоит отметить, что на выборах 24 февраля 2019 года по этому округу были открыты 83 участка.