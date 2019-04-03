Стало известно, под каким номером Молдова выступит на “Евровидении-2019”

Стало известно, под каким номером Молдова выступит на “Евровидении-2019”

Представительница Республики Молдова Анна Одобеску выступит на ежегодном конкурсе “Евровидение” под номером 3. Порядок выступления стран накануне определила жеребьевка. 

Конкурсантке из нашей республики предстоит выйти на сцену во втором полуфинале, который состоится 16 мая. Вместе с Анной Одобеску в этот день выступят также представители Румынии и России под номерами 6 и 13, соответственно, а также конкурсанты из еще 15 стран.

В первом полуфинале, который пройдет 14 мая, сразятся 17 исполнителей, а финал конкурса состоится 18 числа.

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