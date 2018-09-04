Стало известно, на что тратит сотни тысяч леев Генпрокуратура (ДОКУМЕНТ)

Стало известно, на что тратит сотни тысяч леев Генпрокуратура (ДОКУМЕНТ)

С начала этого года Генеральная прокуратура Молдовы приобрела многие услуги на основании контрактов, заключенных путем договоренностей, без публикации объявлений об участии. Список приобретенных услуг в январе-июне текущего года был опубликован накануне в отчете ГП, пишет curentul.md. 

Так, больше всего денег – 700 тысяч леев – было потрачено на услуги по проведению судмедэкспертиз. Примерно 550 тысяч леев ушло на услуги охраны и техническое обслуживание средств сигнализации, предоставляемые Службой охраны МВД.

Еще в 500 тысяч обошлись услуги по проведению юридических экспертиз и вынесению научно-технических констатаций. На что еще были потрачены деньги из бюджета ГП – можно увидеть ниже:

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