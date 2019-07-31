Стало известно, когда жители Ниспорен выберут своего депутата вместо Плахотнюка

Стало известно, когда жители Ниспорен выберут своего депутата вместо Плахотнюка

Новые парламентские выборы пройдут 20 октября и по одномандатному округу в Ниспоренах. Соответствующее решение сегодня приняла Центральная избирательная комиссия после того, как вчера парламент принял отставку Влада Плахотнюка, избранного по этому округу, с должности депутата.

Напомним, что 20 октября, в день местных выборов, новые парламентские выборы пройдут ещё в трёх округах: 33 (Кишинёв), 48 (Приднестровье) и 50 (к западу от Молдовы). Ранее избранные по ним Андрей Нэстасе, Виорел Мельник и Майя Санду также сложили с себя мандаты.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md