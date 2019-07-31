Стало известно, когда жители Ниспорен выберут своего депутата вместо Плахотнюка

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Новые парламентские выборы пройдут 20 октября и по одномандатному округу в Ниспоренах. Соответствующее решение сегодня приняла Центральная избирательная комиссия после того, как вчера парламент принял отставку Влада Плахотнюка, избранного по этому округу, с должности депутата.

Напомним, что 20 октября, в день местных выборов, новые парламентские выборы пройдут ещё в трёх округах: 33 (Кишинёв), 48 (Приднестровье) и 50 (к западу от Молдовы). Ранее избранные по ним Андрей Нэстасе, Виорел Мельник и Майя Санду также сложили с себя мандаты.