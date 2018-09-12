Стало известно, когда в обращение будут выпущены монеты в 5 и 10 леев

Карманы жителей Молдовы пополнятся новыми монетами еще до конца текущего года.

Монеты в 5 и 10 леев будут использоваться параллельно с банкнотами с той же номинальной стоимостью.

Начальник Управления операций с наличностью Нацбанка Молдовы Корнелиу Мельник рассказал порталу deschide.md, что в декабре 2018 года монеты достоинством 5 и 10 леев будут уже в банках, после того, как те сделают запрос об обмене наличных денег.

Тот же источник добавил, что нет никаких препятствий для ввода монет в обращение.

28 февраля Нацбанк объявил о том, что пускает в оборот монеты достоинством 1, 2, 5 и 10 леев. Бумажные банкноты номиналом 1, 5 и 10 леев будут циркулировать параллельно с монетами до тех пор, пока существующие запасы не будут исчерпаны.