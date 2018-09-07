Стало известно, когда в Молдове пройдет традиционный День вина

Стало известно, когда в Молдове пройдет традиционный День вина

17-й Национальный день вина будет отмечаться в этом году 6 и 7 октября, сообщает Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, цитируемое агентством IPN.

Согласно пресс-релизу учреждения, на площади Великого национального собрания будут созданы несколько отдельных зон: зона народных ремесленников, крестьянский двор и зона художников. Будут воссозданы три молдавских села, а также “винный путь”. Кроме того, площадь санитарной зоны для участников и посетителей в этом году будет увеличена втрое.

Отмечается, что в мероприятии примет участие примерно на два десятка больше производителей, чем в прошлом году.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md