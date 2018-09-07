Стало известно, когда в Молдове пройдет традиционный День вина

17-й Национальный день вина будет отмечаться в этом году 6 и 7 октября, сообщает Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, цитируемое агентством IPN.

Согласно пресс-релизу учреждения, на площади Великого национального собрания будут созданы несколько отдельных зон: зона народных ремесленников, крестьянский двор и зона художников. Будут воссозданы три молдавских села, а также “винный путь”. Кроме того, площадь санитарной зоны для участников и посетителей в этом году будет увеличена втрое.

Отмечается, что в мероприятии примет участие примерно на два десятка больше производителей, чем в прошлом году.