Стало известно, когда в Кишинёве состоится Национальный день вина

0

XVIII Национальный день вина будет организован в Кишинёве 5 и 6 октября. В этом году праздник будет отмечаться дольше и масштабней, чем обычно.

Так, впервые винный городок выйдет за пределы площади Великого национального собрания, охватит сквер Кафедрального собора Рождества Христова, где разместится Винная школа и Крестьянский двор. Дегустировать вина можно будет “по регионам”, а стенды более 65 виноделен будут расположены согласно карте. На сцене, установленной на пешеходной улице Е. Доги, выступят отечественные и зарубежные артисты: группа “Via DACA”, Паша Парфени, группа “Tharmis”, Lupii&Calancea Band, Dj Marcus Lower, LUIKU(Украина), Viţa De Vie (Румыния), Niko de Transilvania (Румыния).

Жители и гости столицы смогут, как и в предыдущие годы, приобрести буклет дегустатора с информацией о винодельнях, 12 талончиками для дегустаций, программой мероприятий, скидками на винные туры, рекламными материалами, а также билетами на проезд в общественном транспорте. Кроме этого, за неделю до Национального дня вина все винодельческие предприятия страны откроют свои двери для гостей и будут принимать их с 28 сентября по 13 октября. Примечательно также, что в этом году на празднике будут использоваться только безвредные для окружающей среды материалы, передаёт moldpres.md.

Стоит отметить, что Национальный день вина приобретает международные масштабы. Второй год подряд День молдавского вина отметят и в коммуне Снагов в Румынии. В мероприятии примут участие 26 виноделов из нашей страны. День молдавского вина отметят и в Яссах – 21 и 22 сентября, а также в Бая-Маре – 28 и 29 сентября. Напомним, что Фестиваль молдавского вина состоялся в минувшие выходные и в Беларуси.