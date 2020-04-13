Стало известно, когда учащиеся получат доступ к лекциям в онлайн-библиотеке (ВИДЕО)

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С 20 апреля проект “Онлайн-образование” станет доступен для всех учащихся. Новая платформа будет располагать электронной библиотекой, созданной с целью обеспечить процесс дистанционного обучения.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил генпримар Кишинева Ион Чебан. Библиотека, по его словам, будет состоять из 4 000 видеолекций по 15 предметам для учащихся 1-12 классов гуманитарного и реального профилей. Уроки записаны на молдавском и на русском языках. В разработке лекций были задействованы 150 учителей, которых готовили команды экспертов.

– Около 331 000 учащихся из государственных учебных заведений, а также 9 874 ребенка с трудностями в обучении и с ограниченными возможностями получат доступ к школьной программе, разработанной в новом формате. Они смогут проходить программу дистанционного обучения, – написал Чебан на своей странице в социальной сети.

Градоначальник также предложил транслировать видеолекции на национальном телевидении, чтобы к дистанционному обучению имели доступ максимальное количество учащихся.

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