Стало известно, когда состоятся заседания парламента

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Постоянное бюро Парламента РМ собралось сегодня, 20 мая, на заседание, чтобы утвердить повестку деятельности законодательного органа на предстоящие недели.

Как говорится на официальном сайте парламента, заседания пройдут 21-22 и 28-29 мая. Повестка включает около 30 законопроектов и решений.

Секретариат парламента предпримет все необходимые меры безопасности в контексте чрезвычайной ситуации в области здравоохранения. Зал заседаний будет проветриваться в течение 30 минут каждые два часа.

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