Стало известно, когда состоятся заседания парламента

Стало известно, когда состоятся заседания парламента

Постоянное бюро Парламента РМ собралось сегодня, 20 мая, на заседание, чтобы утвердить повестку деятельности законодательного органа на предстоящие недели. 

Как говорится на официальном сайте парламента, заседания пройдут 21-22 и 28-29 мая. Повестка включает около 30 законопроектов и решений.

Секретариат парламента предпримет все необходимые меры безопасности в контексте чрезвычайной ситуации в области здравоохранения. Зал заседаний будет проветриваться в течение 30 минут каждые два часа.

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