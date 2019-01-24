Стало известно, когда состоится первое заседание суда по второму делу Филата

Стало известно, когда состоится первое заседание суда по второму делу Филата

Дата первого заседания суда по второму делу против бывшего премьер-министр страны Влада Филата была установлена. Оно состоится 31 января 2019 года в 10.30 в суде сектора Буюканы.

Судьей назначена Валентина Гарабаджиу, пишет tv8.md.

Стоит отметить, что на сей раз Филат обвиняется в омывании денег в особо крупных размерах. Согласно материалам дела, в течение 2013 года с целью утаивания незаконного происхождения и перевода средств в особо крупных размерах, полученных в результате коррупционных схем, обвиняемый стал организатором и автором преступления по отмыванию денег, совершённого с помощью посредника. Таким образом, 1 июля 2013 года он заключил контракт с консалтинговой компанией из Вашингтона для оказания помощи в избирательной кампании для одной политической партии на парламентских выборах 2014 года. За оговорённые услуги, он оплатил компании-нерезиденту 12 847 902 леев, выполняя периодически переводы со счетов компаний, управляемых через посредника, в которых хранились финансовые средства, полученные путем коррупции из Banca de Economii.

Бывший премьер-министр не признаёт свою вину. За совершение преступления по отмыванию денег в особо крупных размерах ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Влад Филат был приговорен к 9 годам тюрьмы 27 июня 2016 года судом сектора Буюканы за извлечение выгоды из влияния и пассивную коррупцию. Впоследствии Апелляционная палата Кишинева и Высшая судебная палата оставили в силе это решение. Бывший

 

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