Стало известно, когда состоится первое заседание суда по второму делу Филата

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Дата первого заседания суда по второму делу против бывшего премьер-министр страны Влада Филата была установлена. Оно состоится 31 января 2019 года в 10.30 в суде сектора Буюканы.

Судьей назначена Валентина Гарабаджиу, пишет tv8.md.

Стоит отметить, что на сей раз Филат обвиняется в омывании денег в особо крупных размерах. Согласно материалам дела, в течение 2013 года с целью утаивания незаконного происхождения и перевода средств в особо крупных размерах, полученных в результате коррупционных схем, обвиняемый стал организатором и автором преступления по отмыванию денег, совершённого с помощью посредника. Таким образом, 1 июля 2013 года он заключил контракт с консалтинговой компанией из Вашингтона для оказания помощи в избирательной кампании для одной политической партии на парламентских выборах 2014 года. За оговорённые услуги, он оплатил компании-нерезиденту 12 847 902 леев, выполняя периодически переводы со счетов компаний, управляемых через посредника, в которых хранились финансовые средства, полученные путем коррупции из Banca de Economii.

Бывший премьер-министр не признаёт свою вину. За совершение преступления по отмыванию денег в особо крупных размерах ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Влад Филат был приговорен к 9 годам тюрьмы 27 июня 2016 года судом сектора Буюканы за извлечение выгоды из влияния и пассивную коррупцию. Впоследствии Апелляционная палата Кишинева и Высшая судебная палата оставили в силе это решение. Бывший