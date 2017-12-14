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Стало известно, когда молдавские депутаты уйдут на зимние каникулы

Стало известно, когда молдавские депутаты уйдут на зимние каникулы

Последнее в этом году заседание законодательного органа страны состоится 22 декабря, после чего народные избранники уйдут на зимние каникулы. Об этом объявил спикер парламента Андриан Канду после заседания Постоянного бюро. 

– До тех пор повестка очень насыщенная. Депутаты должны рассмотреть более 50 нормативных актов, в том числе, связанных с бюджетом РМ, законопроектов, которые были согласованы с Международным валютным фондом и с ЕС. Депутаты будут работать в интенсивном режиме на благо страны, – сказал он.

Согласно регламенту парламента, осенняя сессия начинается в сентябре и завершается не позднее конца декабря. В то же время весенняя сессия стартует в феврале.

 

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