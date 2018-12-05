Стало известно, когда и где в Кишиневе откроется первый магазин Kaufland

Стало известно, когда и где в Кишиневе откроется первый магазин Kaufland

Первый магазин сети Kaufland в Республике Молдова откроется летом 2019 года. Об этом сегодня в ходе мероприятия заявило руководство компании. 

Известно, что магазин расположится на Ботанике – на столичной улице Дечебал. Владельцы сети обещают, что 50% выставленной на продажу продукции будет отечественного производства, пишет deschide.md.

Источник отмечает, что в этом году компания запустила строительство трех первых магазинов сети в Кишиневе. Впоследствии количество магазинов по всей стране составит 20. Также планируется открытие собственного логистического центра.

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