Стало известно, когда дома кишинёвцев начнут отключать от отопления

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Примария муниципия Кишинёв приняла решение завершить отопительный сезон 2019-2020 для всех потребителей в столице. Такое решение было принято в связи с тем, что 3 дня подряд средняя температура воздуха превышала +10 градусов.

Таким образом, с четверга, 9 апреля, Termocom S.A. приступит к отключению услуги для бытовых потребителей, экономических агентов и учреждений. Согласно распоряжению, подписанному вице-примаром столицы Илие Чебаном, потребители будут обеспечены в дальнейшем горячей водой.

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