Стало известно, когда будет избран новый председатель Конституционного суда

Стало известно, когда будет избран новый председатель Конституционного суда

Новый председатель Конституционного суда Молдовы будет избран в понедельник, 19 августа. Соответствующее объявление было опубликовано на официальном сайте КС. 

Стоит отметить, что, согласно Закону о Конституционном суде, на должность председателя может претендовать любой из 6 судей. Голосование тайное, а победителем становится тот, кто набрал наибольшее количество голосов.

Если ни один из кандидатов не получил большинства, проводится второй тур. Если и в этом случае количество голосов одинаковое, нового главу КС определяют при помощи жеребьевки, пишет tv8.md.

Председатель КС избирается на три года. Напомним, что в пятницу был утвержден новый состав Конституционного суда. В него вошли Домника Маноле и Владимир Цуркан от парламента, Люба Шова и Николае Рошка от правительства и Эдуард Абабей и Сергей Цуркан от Высшего совета магистратуры.

 

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