Стало известно, как в этом году будут принимать в первый класс

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Подробнее о порядке зачисления детей в первые классы на брифинге для прессы сообщил министр образования, культуры и исследований Игорь Шаров.

По словам министра, подача заявлений в этом году будет осуществляться в 2 этапа:

1 этап – с 21 мая по 19 июня;

2 этап (продлён) – с 22 июня по 31 июля.

Запись учащихся будет осуществляться в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами, установленными на срок пандемии. Шаров уточнил, что учебные заведения должны быть готовы принимать заявления как онлайн, так и очно.

При этом, для записи необязательно предоставлять медицинский сертификат. При подаче заявления родители подпишут декларацию о собственной ответственности о предоставлении медицинской справки до начала учебного года.

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