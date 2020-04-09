Стало известно, как в этом году будет проводиться Пасхальное богослужение (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон встретился сегодня с руководством Митрополии Кишинева и Всея Молдовы для того, чтобы обсудить, как в этом году в нашей стране будет проводиться Пасхальное богослужение.

Глава государства отметил, что меры по соблюдению дистанции, направленные на защиту нашей жизни и здоровья в период пандемии, останутся в силе и на время праздников, поэтому верующим рекомендовано и далее оставаться дома. Религиозные службы будут транслироваться по общественному телевидению и другим каналам, а также по радио в прямом эфире, заверил президент.

– Все службы будут проведены. Мы не будем их запрещать! Но рекомендуем всем гражданам оставаться дома рядом с близкими, – сказал Игорь Додон.

В свою очередь Митрополит Кишинева и Всея Молдовы Владимир рассказал, что в скором времени будет решено, как будет проходить и традиция освящения пасхальных куличей и яиц для того, чтобы не подвергать граждан рискам. Об этом будет сообщено позднее.

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