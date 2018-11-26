Стало известно, как будет выглядеть главная новогодняя елка страны

Искусственная елка, подаренная муниципалитету фирмой Ecocasa, будет иметь коническую форму и светодиодное освещение. Менеджер по продажам компании Денис Гэляну сказал для IPN, что внутри елка имеет жесткий металлический каркас конической формы и специальные сварные соединения. Ветки, которые будут висеть на каркасе, изготовлены из поливинилхлорида и будут имитировать естественные.

Как пишет источник, елка не будет украшена классическими игрушками, а будет иметь светодиодное освещение. Срок эксплуатации елки составляет 7-8 лет, после чего ее можно обновить, используя каркас и меняя только декорации.

Муниципалитет выделит 90 тысяч леев для строительства трехметрового постамента для елки. Остальные 17 метров составит сама высота елки, подаренной муниципалитету формой Ecocasa.

Открытие новогодней елки в Кишиневе состоится 5 декабря.