Стало известно, как будет выглядеть бюллетень по общенациональному округу на парламентских выборах

Стало известно, как будет выглядеть бюллетень по общенациональному округу на парламентских выборах

ЦИК утвердил модель и текст избирательного бюллетеня по общенациональному округу на выборах 24 февраля 2019 года. 

Как сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии, бюллетень будет содержать 15 прямоугольников с названиями конкурентов, каждый – размером 110 на 20 миллиметров. Длина избирательного бюллетеня составит 385 миллиметров, а ширина – 140 миллиметров. Бюллетени будут напечатаны на матовой бумаге серого цвета.

В каком порядке будут представлены в бюллетене избирательные конкуренты – можно прочитать здесь.

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