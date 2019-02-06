Стало известно, как будет выглядеть бюллетень по общенациональному округу на парламентских выборах

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ЦИК утвердил модель и текст избирательного бюллетеня по общенациональному округу на выборах 24 февраля 2019 года.

Как сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии, бюллетень будет содержать 15 прямоугольников с названиями конкурентов, каждый – размером 110 на 20 миллиметров. Длина избирательного бюллетеня составит 385 миллиметров, а ширина – 140 миллиметров. Бюллетени будут напечатаны на матовой бумаге серого цвета.

В каком порядке будут представлены в бюллетене избирательные конкуренты – можно прочитать здесь.