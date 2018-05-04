Стало известно имя судьи, чей офис сгорел сегодня утром на Буюканах

Это Ольга Кожокару, известная по многим резонансным делам, в одном из которых фигурирует бывший премьер-министр Влад Филат.

Ранее мы сообщали, что пожар случился в 5.03 по адресу Михай Витязул, 2, где находится здание суда сектора Буюкан. Как сообщает Генеральный инспекторат чрезвычайных ситуаций МВД, на место происшествия прибыли две бригады пожарных и спасателей, которым удалось быстро потушить возгорание. Пожар охватил один из кабинетов на 6 этаже здания площадью 9 квадратных метров. Повреждены материальные ценности в кабинете, однако огонь не получил дальнейшее распространение. В результате инцидента никто не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как выяснилось позже, имя судьи фигурирует во многих резонансных делах, в том числе и бывшего премьера Влада Филата, в котором судья приняла решение отклонить требование адвокатов об отводе судьи Павлюк, пишет zdg.md. Кроме этого, в 2016 году Генеральный прокурор Эдуард Харунжен потребовал возбудить уголовное дело на имя судьи Кожокару, но члены Высшего совета магистратуры отклонили это требование. Решение было принято за закрытыми дверями.

Стоит отметить, что у Ольги Кожокару довольно богатая биография. Она занимала должность референта в Высшей судебной палате, а после была назначена магистратом Кишиневского районного суда Буюкан. Спустя пять лет по указу президента она была назначена судьей до достижения предельного возраста. Согласно декларации о доходах и личных интересах за 2016 год, у судьи имеется доход в размере 141 465 леев, а проживает она в квартире общей площадью 79,4 кв. м, полученной по контракту о дарении.

С первых месяцев работы на ее стол попали дела, квалифицированные представителями гражданского общества, как “дела, сфабрикованные по политическому заказу властей”. Одно из них – это дело о задержанных молодых людях из-за карты Великой Румынии межвоенного периода.