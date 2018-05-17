Стало известно, граждане каких стран чаще всего останавливаются в молдавских отелях

Хотя наша страна не может похвастать наплывом туристов, тем не менее, статистика показывает, что с начала текущего года в гостиницах республики побывало 49,7 тысяч человек.

Как сообщает Национальное бюро статистики Молдовы, подавляющее большинство туристов, которые останавливаются в местных отелях, – иностранные граждане, а точнее, это 27,1 тысяч человек или 54,6% от общего их количества. Остальные 22,6 тысяч или 45,4% – молдавские туристы.

Большинство иностранных граждан, которые предпочли остановиться в молдавских отелях, прибыли из Румынии – 28,3%, за ними следуют граждане Украины (14,7%) и России (8,6%). В структурах по размещению туристов также останавливались граждане:

– США – 5,7%;

– Италии – 4,8%;

– Турции – 4,6%;

– Германии – 3,8%;

– Великобритании – 3,1%;

– Израиля – 2,4%;

– Польши – 2,0%.

По сравнению с январём-мартом 2017 года, возросло количество туристов, посетивших коллективные структуры по приему туристов с функциями размещения (+10,9%), в результате увеличения их числа в туристических и агротуристических пансионах (+37,0%), в отелях и мотелях (+13,0%), в структурах отдыха (+7,8%) и в оздоровительных структурах (+4,1%). В то же время, сократилось число туристов, которые разместились в детских лагерях (-69,2%) и в общежитиях для приезжих (-22,3%).