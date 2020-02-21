“Стали выть, копытами бить”: что на самом деле произошло сегодня в парламенте

А вы поняли, что произошло сегодня в парламенте? Попробую объяснить.

Сегодня премьер министр Ион Кику решил прийти в парламент и представить отчет о проделанной работе.



Блок “АКУМ” устроил зоопарк. Заблокировали трибуну, стали выть, копытами бить!

Сорвали выступление премьера, принятие 40 важных проектов, парализовали работу института власти.

Угрожали, что сорвут все заседания парламента.

Но чтобы хоть как-то оправдать этот саботаж, акумовцы несли чушь, что политбюро парламента приняло решение выслушать премьера 27 февраля, а не 21!

Теперь по порядку.

1) Бюро парламента знало, что правительство придет в промежутке между 21-27 февраля. Точной даты не было. Отчет правительства с утра на сайте.

2) Закон не обязывает премьера приходить в парламент и давать отчет после 100 дней. Это было жестом доброй воли.

3) Премьер пришел сегодня, потому что: