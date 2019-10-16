Стали известны шокирующие подробности убийства в Резинском районе

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Появилась новая информация о 19-летней девушке, труп которой был найден в лесу в Резинском районе. По словам полицейских, убийца подожгла труп жертвы, после чего закопала останки.

Как утверждают местные жители, жертва и убийца были знакомы. Каждая в свое время встречалась с 25-летним жителем села Екимэуць.

Как рассказала deschide.md пресс-секретарь ГИП Марьяна Бециву, обугленный труп девушки был найден вчера, 15 октября, в лесной полосе на окраине села. Установлено, что в ходе ссоры на почве ревности её убила 28-летняя знакомая. Последняя нанесла жертве несколько ударов, после чего задушила и подожгла, чтобы скрыть следы преступления.

Задержанная сообщила полиции, что в момент преступления находилась под воздействием алкоголя. Она также указала полицейским, где закопала тело убитой.

По словам примара села, в Екимэуць проживал парень, из-за которого всё произошло. Недавно он расстался с 28-летней фигуранткой дела и стал встречаться с погибшей, что и привело к трагедии на фоне ревности.