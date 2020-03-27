Стали известны подробности задержания Цуцу

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Бывший депутат Константин Цуцу добровольно сдался сегодня властям РМ на КПП Леушень – Албица. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РМ.

Его передадут Антикоррупционной прокуратуре для доведения до сведения обвинения и заслушивания в рамках уголовного дела, возбужденного за извлечение выгоды из влияния и за незаконное обогащение. Учитывая постановления Комиссии по ЧС, Цуцу предстоит находиться на карантине в течение 14 дней.

Напомним, в сентябре прошлого года по запросу прокуроров на имя Цуцу был выдан ордер на арест. Экс-депутата также объявили в международный розыск.