Стали известны подробности возгорания машины в Дурлештах

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Инцидент произошел ранним утром на улице Григоре Уреке, 10/a. Загорелась машина марки Volkswagen.

С огнем боролся один пожарный расчет. В результате ЧП никто не пострадал. Выгорели двигатель и салон автомобиля. Кроме того, частично пострадал припаркованный рядом Renault Megane.

Как сообщают в Генеральном инспекторате чрезвычайных ситуаций, причина и обстоятельства случившегося устанавливаются.

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