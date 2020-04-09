Стали известны подробности возгорания машины в Дурлештах

Инцидент произошел ранним утром на улице Григоре Уреке, 10/a. Загорелась машина марки Volkswagen.
С огнем боролся один пожарный расчет. В результате ЧП никто не пострадал. Выгорели двигатель и салон автомобиля. Кроме того, частично пострадал припаркованный рядом Renault Megane.
Как сообщают в Генеральном инспекторате чрезвычайных ситуаций, причина и обстоятельства случившегося устанавливаются.
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