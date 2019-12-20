Стали известны подробности вчерашнего ДТП у цирка

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Серьёзное ДТП произошло вчера вечером в районе столичного цирка. Участниками аварии стали сразу три транспортных средства, в том числе троллейбус.

Было установлено, что столкнулись автомобиль Volkswagen под управлением 19-летнего водителя, автомобиль Renault под управлением 28-летнего водителя и троллейбус, за рулём которого находился 31-летний мужчина. Как удалось определить, Volkswagen врезался в припаркованную машину Renault, после чего задел троллейбус. В результате Renault отбросило в дерево, пишет protv.md.

По факту случившегося было начато расследование. Виновному в ДТП грозит штраф в размере 1 500 леев и 6 штрафных пунктов.