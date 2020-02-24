Убийство мужчины в Чимишлии: нападавшего задержали

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Подозреваемый в убийстве 59-летнего односельчанина был задержан. Полиция сообщила подробности инцидента, который произошёл вечером 23 февраля в Чимишлийском районе.

По данным правоохранительных органов, мужчина в возрасте 65 лет повздорил с односельчанином и выстрелил в него из ружья, однако промахнулся. Жертве удалось забежать в дом, пишет unimedia.info. Затем агрессор встретил на улице другого мужчину и выстрелил ему в спину. Известно, что 59-летняя жертва долгое время находилась во враждебных отношениях с нападавшим.

Как сообщила пресс-секретарь ИП Чимишлия Кристина Викол, агрессор состоит на учёте у нарколога. Оружием он владел незаконно.

Стрелявшего задержали и поместили в изолятор временного содержания. Полиция возбудила по факту случившегося уголовное дело. Задержанному грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.