Стали известны подробности трагедии в Яловенах, где от укуса собаки погиб ребёнок

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По данным полиции, 4-летняя девочка вместе со своей 7-летней сестрой играли одни во дворе частного дома. В какой-то момент одна из двух дворовых собак порвала цепь и напала на жертву.

Было установлено, что 25-летняя мать девочек проживала с детьми в доме у сожителя. Сегодня дочерей оставили дома с отцом сожителя. Во дворе на цепи находились две немецкие овчарки. Пока несовершеннолетние играли одни на улице, одна из собак разорвала цепь и напала на младшую девочку, пишет jurnal.md.

Старшая сестра выбежала на улицу и стала звать на помощь соседей. К сожалению, в результате серьёзных укусов в области головы четырёхлетняя малышка скончалась до прибытия скорой помощи и полиции.

К месту происшествия прибыли сотрудники НАБПП, которые отобрали образцы для исследования, позволяющего выявить у напавшего животного какое-либо заболевание. Полиция проводит расследование трагического случая.