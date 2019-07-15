Стали известны подробности смертельной аварии в Кирсово (ВИДЕО 18+)

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По информации новостного портала gagauzinfo.md, авария случилась поздним вечером в воскресенье, 14 июля. Сотрудник Инспектората полиции Комрат, ехавший в направлении села Кирсово, частично выехал на встречную полосу движения и совершил касательное столкновение с ехавшим навстречу мотоциклом Yamaha.

В это время в уже стоящий на проезжей части автомобиль полиции врезался другой мотоцикл марки Honda, ехавший следом за первым. За рулём мотоцикла Yamaha находился 33-летний житель села Вэлень Кагульского района, а за рулём Honda – 28-летний житель села Слобозия Маре Кагульского района.

В результате аварии один из мотоциклистов от полученных травм скончался в районной больнице Комрата. Второй был госпитализирован с многочисленными травмами, пишет источник.

Полиция проводит расследование трагического случая.