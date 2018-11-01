Стали известны подробности пожара в центре столицы (ФОТО)

Стали известны подробности пожара в центре столицы (ФОТО)

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, огонь вспыхнул в частном доме №42 на улице Букурешть столичного сектора Центр.

Звонок в службу 112 поступил в 10.27, сообщает пресс-служба ведомства. На место происшествия прибыли 4 пожарные машины. Пожарные установили, что крыша дома охвачена пламенем. Пожар был локализован в 11.13. Вскоре спасателям удалось потушить огонь.

Согласно полученной информации в результате ЧП никто не пострадал. Причина, обстоятельства и ущерб, нанесённый владельцам жилья, будут установлены позже.

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