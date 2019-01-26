Стали известны подробности поджога в автопарке (ФОТО)

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В компании-перевозчике уверены, что это был умышленный поджог. Более того, момент возгорания автобуса и человек, это совершивший, попали на камеры видеонаблюдения.

Согласно полученной информации, на место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и пожарной службы. Несмотря на усилия пожарных, огонь быстро распространился по транспортному средству, припаркованному на стояночной площадке местной автобазы.

-Салон выгорел полностью. Двигатель, колеса – все сгорело. По предварительным оценкам, автобус выгорел на 85-90 процентов, и восстановлению уже не подлежит, – рассказал новостному порталу Gagauzinfo.MD директор компании Валерий Сариогло.

Перевозчик мог пострадать еще больше, однако тем вечером вплотную стоявший другой автобус отправился в рейс. Но от огня пострадал и стоявший далее грузовой автомобиль. От высокой температуры у него начали плавиться тент и пластиковые детали. По мнению руководства компании-перевозчика, данный инцидент можно квалифицировать, как умышленный поджог. Эту версию подтверждает видеозапись, на которой появляется предполагаемый поджигатель.

-Там четко видно, как человек что-то бросил под колеса автобуса, произошло возгорание, и человек убежал с этого места, – добавил директор компании.

По его словам, конкретно этот автобус не был застрахован от такого рода инцидентов. Ущерб, нанесенный компании-перевозчику, оценивается не менее чем в 30 тысяч евро. Правоохранительные органы уже ведут расследование случившегося.