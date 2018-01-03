Стали известны подробности операции по извлечению эмбриона из живота малыша

Это не первая подобная операция в Центре матери и ребенка.

Как удалось выяснить порталу deschide.md, операцию по извлечению неразвившегося второго эмбриона осуществляла врач Ева Гудумак, которая ранее оперировала практически такого же ребенка.

– Операция длилась час. Первый и последний такой случай произошел у нас 6 лет назад, – рассказала пресс-секретарь больницы Стела Андреев.

Она также рассказала, что ребенок родом из Сынжеры. Местные врачи обнаружили у малыша опухоль и рекомендовали направить его в Кишинев для дальнейшего обследования, где и был впоследствии обнаружен эмбрион.

– Этот эмбрион был величиной около 13 сантиметров, мать малыша почувствовала его при проведении массажа животика. На данный момент состояние прооперированного малыша стабильное. Могут появиться осложнения в пищеварительной системе, но мы надеемся, что все будет хорошо, – добавила Андреев.

Напомним, ранее в Кишиневе в животе 5-месячного малыша обнаружили его неразвившегося брата-близнеца.