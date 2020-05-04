Стали известны подробности онлайн-беседы Додона и Лукашенко (ФОТО, ВИДЕО)

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Глава государства провел сегодня онлайн-дискуссию с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Стороны обменялись мнениями о политической и экономической ситуации в обеих странах и в регионе.

Также они обсудили меры, принимаемые для борьбы с коронавирусом нового типа и его распространением. Игорь Додон высоко оценил деятельность белорусских коллег в этом отношении, подчеркнув, что каждое государство действует, исходя из собственных обстоятельств. Президент поблагодарил своего белорусского коллегу за предложение совершить обмен опытом между врачами Молдовы и Беларуси.

Говорили и о мероприятиях, которые будут организованы по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Игорь Додон и Александр Лукашенко сошлись во мнении о том, что 9 Мая — очень важный для народов Молдовы и Беларуси праздник, и поздравили друг друга с наступающей датой.

– Рассказал, что в связи с пандемией коронавируса в Молдове масштабные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, будут перенесены на 24 августа – день освобождения нашей страны от фашизма. В то же время был впечатлен тем фактом, что в Беларуси Парад Победы состоится 9 Мая при соблюдении всех норм безопасности, – отметил глава государства.

В рамках беседы Додон и Лукашенко обсудили и порядок организации заседания Высшего Евразийского экономического совета, намеченного на 19 мая в Минске.

– Отметил, что мы учтём решение организаторов, и если будет необходимо приехать в столицу Беларуси, я сделаю это, тем более что по моей инициативе в Минске был воздвигнут памятник нашему соотечественнику, Герою Советского Союза Иону Солтысу. Открытие монумента приурочено к 75-летию Великой Победы, – подчеркнул президент.

В заключение Игорь Додон поблагодарил своего собеседника за готовность поддерживать молдавский народ в любых ситуациях и расширять двустороннее сотрудничество во всех областях, представляющих взаимный интерес.

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