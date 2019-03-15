Стали известны подробности гибели несовершеннолетней из Приднестровья

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Полиция обнародовала новые подробности в деле о несовершеннолетней уроженке Приднестровья. 12-летняя девочка пропала около месяца назад и была найдена повешенной в лесу в Каушанском районе.

20 февраля девочка вместе со своей бабушкой отправилась в Кицканский монастырь. В какой-то момент несовершеннолетней стало плохо, и она вышла на улицу. После окончания церковной службы женщина не нашла внучку и обратилась в полицию.

Вчера пропавшую обнаружил лесничий, совершавший обычный обход своей территории. На теле погибшей не было обнаружено признаков насильственной смерти, пишет realitatea.md.

В Инспекторате полиции Бендер инициировали расследование с целью выяснения всех обстоятельств.