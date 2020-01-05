Стали известны подробности ДТП на Леушенской трассе (ФОТО)

0

Серьёзная авария произошла сегодня на трассе “Кишинёв-Леушены” вблизи населённого пункта Кондрица Страшенского района.

Заруженная ядрами грецкого ореха фура DAF слетела с трассы и перевернулась в лесополосе у дороги, сообщает пресс-служба ГИЧС. Помощь спасателей потребовалась 65-летнему водителю: мужчина был зажат в повреждённой кабине. С различными травмами его госпитализировали, пишет esp.md.

По словам пресс-секретаря Генерального инспектората полиции Марианы Бециву, авария произошла из-за того, что водитель заснул за рулём. Обстоятельства ДТП устанавливаются.