Стали известны подробности ДТП на Леушенской трассе (ФОТО)

Стали известны подробности ДТП на Леушенской трассе (ФОТО)

Серьёзная авария произошла сегодня на трассе “Кишинёв-Леушены” вблизи населённого пункта Кондрица Страшенского района.

Заруженная ядрами грецкого ореха фура DAF слетела с трассы и перевернулась в лесополосе у дороги, сообщает пресс-служба ГИЧС. Помощь спасателей потребовалась 65-летнему водителю: мужчина был зажат в повреждённой кабине.  С различными травмами его госпитализировали, пишет esp.md.

По словам пресс-секретаря Генерального инспектората полиции Марианы Бециву, авария произошла из-за того, что водитель заснул за рулём. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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