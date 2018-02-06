Стали известны новые подробности жуткого ДТП в Приднестровье (ФОТО)

Водитель грузовика рассказал, что погибший водитель легкового автомобиля мчался по трассе на бешеной скорости.

Как сообщает МВД Приднестровья, ДТП произошло на 19-ом километре трассы Тирасполь-Каменка. 22-летний водитель Mercedes значительно превысил скорость и выехал на встречную полосу, в результате чего, столкнулся с фурой марки DAF, которая двигалась навстречу. От сильного удара водитель легковушки погиб на месте, а пассажир получил травмы и был госпитализирован в РКБ Тирасполя.

60-летний водитель грузовика, житель села Варница, попытался уйти от удара и повернул вправо, но его развернуло поперёк дороги.

В результате расследования было выявлено, что погибший пытался в последний момент сбавить обороты, тормозной путь составил 44 метра. Но это не спасло ситуацию, водитель получил травмы, не совместимые с жизнью. Спасатели извлекали тело мужчины при помощи специальной техники.

На данный момент в связи с происшедшим ведётся следствие. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Напомним, что вчера произошло жуткое ДТП в Приднестровье: грузовик столкнулся с легковушкой.