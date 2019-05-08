Стали известны новые подробности в деле об убийстве мужчины в Ниспоренах

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12-летнего подростка подозревают в том, что 6 мая он расправился с 60-летним жителем села Бурсук Ниспоренского района. Тело погибшего было найдено на улице. Подозреваемый сообщил полиции, что жертва ему угрожала.

По словам пресс-секретаря ИП Ниспорен Кристины Викол, в первоначальной версии рассматривалась гибель мужчины в результате ДТП. Однако позже выяснилось, что смерть наступила в результате умышленно нанесённых ударов. В совершении преступления подозревается несовершеннолетний житель Ниспоренского района, у которого были враждебные отношения с погибшим, пишет deschide.md.

Позже выяснилось, что мужчину до смерти избил 12-летний житель того же населённого пункта, который проживал примерно в 30 метрах от дома жертвы. Несовершеннолетний несколько раз ударил мужчину металлической трубой. Во время обысков в его доме было найдено орудие предполагаемого убийства со следами крови и волос жертвы. Подозреваемый признал свою вину и сказал, что решился на такой поступок после того, как жертва стал ему угрожать. По словам мальчика, погибший грозился разбить ему камнем голову, если ещё раз увидит подростка у своих ворот.

По словам местных жителей, несовершеннолетний растёт в нуждающейся семье, однако у него никогда не было проблем с законом. Подросток оставался на попечении старшего брата, 30-летнего мужчины, в то время как их мать уехала на заработки в Италии.

По словам Виктора Русу, примара села Бурсук, 60-летний погибший часто употреблял спиртные напитки.

В полиции и прокуратуре Ниспорен возбудили уголовное дело по факту случившегося. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.