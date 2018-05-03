Стали известны новые подробности смертельной аварии на трассе Кишинёв-Бельцы

Друзья погибшего водителя приехали туда, где случилась трагедия. А спустя 2 часа на том же месте произошла ещё одна авария.

Ранее мы сообщали, что жуткая авария случилась сегодня ранним утром в Оргеевском районе, недалеко от села Бравичень. По данным полиции, автомобиль марки Opel выехал на встречную полосу и его водитель, не убедившись в безопасности манёвра, врезался в микроавтобус маршрута Бельцы-Кишинёв.

В результате столкновения легковушка превратилась в груду металла, а микроавтобус угодил в кювет. 26-летний водитель легкового автомобиля скончался на месте. От сильного удара его автомобиль разделило на две части. В момент аварии в микроавтобусе находилось 7 пассажиров, четверо из них были госпитализированы с травмами в районную больницу Оргеева. После того, как пострадавшим оказали первую медицинскую помощь, им разрешили вернуться домой.

По словам пресс-секретаря полиции Оргеева Ирины Бурдужан, водитель значительно превысил скорость и потерял контроль над рулевым колесом, в результате чего столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter, пишет protv.md.

На место происшествия прибыли товарищи погибшего. Они были шокированы, увидев оставшуюся груду металла после ДТП.

– Он был настоящим другом. Полиция стоит практически на каждом километре этого участка, тут невозможно превысить скорость, – говорит один из них.

Спустя 2 часа после случившегося на том же месте произошла ещё одна авария. Водитель автомобиля Renault по невнимательности, и засмотревшись на результаты происшествия, врезался в грузовик, который двигался перед ним. К счастью, столкновение было не сильным, и в результате этого никто не пострадал.

По словам многих водителей, на трассе Кишинёв-Оргеев-Бельцы этот участок дороги, вблизи населенного пункта Бравичень, представляет особую опасность, уже не раз там происходили серьёзные аварии.