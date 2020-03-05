Стали известны новые подробности о состоянии здоровья детей после отравления в Чок-Майдане

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36 учеников гимназии из Чок-Майдана, которые попали с пищевым отравлением в больницу, чувствуют себя намного лучше. Некоторых пациентов выпишут и отправят домой уже сегодня.

Об этом сегодня заявила министр здравоохранения Виорика Думбравяну, пишет publika.md. Вчера по факту случившегося было начато эпидемиологическое расследование, а работа столовой гимназии была прекращена.

Специалисты отобрали пробы готовых блюд, а также воды и первичных продуктов, хранившихся на складе, и отправили образцы в лабораторию. Результаты анализов будут известны в течение 7 дней.