Стали известны кандидаты ПСРМ по одномандатным округам в Бельцах

Стали известны кандидаты ПСРМ по одномандатным округам в Бельцах

В Бельцах были представлены сразу две кандидатуры для участия в парламентских выборах 24 февраля 2019 года в качестве кандидатов ПСРМ. 

В частности, от бельцкого одномандатного округа N 9, в который входят населенные пункты муниципия Бельцы и Фалештского районов, будет участвовать в выборах председатель Территориальной организации, член Республиканского совета ПСРМ Александр Усатый, от бельцкого одномандатного округа N 10, в который входят населенные пункты муниципия Бельцы и Сынжерейского района – депутат парламента, член Республиканского совета ПСРМ Александр Нестеровский.

– В Бельцах сложилась отличная команда ПСРМ: как Александр Усатый, так и Александр Нестеровский прекрасно знают, чем живут Бельцы и населенные пункты Бельцкого муниципия, Фалештского и Сынжерейского районов, с какими нуждами сталкиваются их жители. Уверена, что наши кандидаты смогут добиться решения проблем населенных пунктов и жителей своих округов на парламентском уровне, – отметила председатель ПСРМ Зинаида Гречаный. 

Напомним, выборы пройдут 24 февраля 2019 года. 

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