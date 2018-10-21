Стали известны кандидаты ПСРМ по одномандатным округам в Бельцах

В Бельцах были представлены сразу две кандидатуры для участия в парламентских выборах 24 февраля 2019 года в качестве кандидатов ПСРМ.

В частности, от бельцкого одномандатного округа N 9, в который входят населенные пункты муниципия Бельцы и Фалештского районов, будет участвовать в выборах председатель Территориальной организации, член Республиканского совета ПСРМ Александр Усатый, от бельцкого одномандатного округа N 10, в который входят населенные пункты муниципия Бельцы и Сынжерейского района – депутат парламента, член Республиканского совета ПСРМ Александр Нестеровский.

– В Бельцах сложилась отличная команда ПСРМ: как Александр Усатый, так и Александр Нестеровский прекрасно знают, чем живут Бельцы и населенные пункты Бельцкого муниципия, Фалештского и Сынжерейского районов, с какими нуждами сталкиваются их жители. Уверена, что наши кандидаты смогут добиться решения проблем населенных пунктов и жителей своих округов на парламентском уровне, – отметила председатель ПСРМ Зинаида Гречаный.

Напомним, выборы пройдут 24 февраля 2019 года.