Стали известны имена кандидатов ПСРМ от еще двух округов (ФОТО)

Стали известны имена кандидатов ПСРМ от еще двух округов (ФОТО)

ПСРМ выдвинула сегодня, 6 октября, еще двух кандидатов для участия в парламентских выборах: депутата парламента Владимира Цуркана – от Кантемирского (N 42) и Евгения Осадченко – от Кагульского (N43) одномандатных округов.

Представление кандидатов состоялось во время митинга протеста против девятилетнего грабительского правления евроунионистской власти в городе Кагул.

– Это достойные кандидаты, которые уже доказали, что могут добиваться принятия решений не только в отношении проблем простых граждан, но и на уровне всей страны. Пожелаем им удачи! – отметила председатель ПСРМ Зинаида Гречаный. 

Напомним, выборы в парламент страны пройдут 24 февраля 2019 года.

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