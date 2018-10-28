Стали известны имена еще двух кандидатов ПСРМ по одномандатным округам (ФОТО)

Партия социалистов провела сегодня очередной митинг протеста против разрушительной деятельности так называемых «проевропейских» властей в Калараше. Участники митинга отметили катастрофическую ситуацию, в которой находятся сегодня страна и граждане Молдовы.

Только Партия социалистов в состоянии сегодня навести в Молдове порядок и обеспечить достойную жизнь её гражданам, констатировали граждане. Шанс на изменения к лучшему у народа Молдовы появится 24 февраля 2019 года, уверены они. Кроме того, участники митинга поддержали кандидатуру председателя территориальной партийной организации, члена Республиканского совета, местного советника Штефана Боли для участия в парламентских выборах в качестве кандидата ПСРМ по Каларашскому одномандатному округу N 15, в который входят Каларашский и Унгенский районы.

– Уверена, что Штефан Боля сможет достойно представлять интересы жителей своего округа в парламенте, – отметила председатель ПСРМ Зинаида Гречаный.

В то же время в рамках митинга протеста в городе Новые Анены его участники поддержали кандидатуру председателя фракции ПСРМ районного совета Александра Мацарина в качестве кандидата ПСРМ по Новоаненскому одномандатному округу N34 для участия в парламентских выборах 24 февраля 2019 года.

– Уверена, что Александр оправдает ожидания жителей своего округа и сможет реализовать программу необходимых преобразований в интересах населенных пунктов и их жителей, – подчеркнула лидер ПСРМ.