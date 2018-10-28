Стали известны имена еще двух кандидатов ПСРМ по одномандатным округам (ФОТО)

Стали известны имена еще двух кандидатов ПСРМ по одномандатным округам (ФОТО)

Партия социалистов провела сегодня очередной митинг протеста против разрушительной деятельности так называемых «проевропейских» властей в Калараше. Участники митинга отметили катастрофическую ситуацию, в которой находятся сегодня страна и граждане Молдовы.

Только Партия социалистов в состоянии сегодня навести в Молдове порядок и обеспечить достойную жизнь её гражданам, констатировали граждане. Шанс на изменения к лучшему у народа Молдовы появится 24 февраля 2019 года, уверены они. Кроме того, участники митинга поддержали кандидатуру председателя территориальной партийной организации, члена Республиканского совета, местного советника Штефана Боли для участия в парламентских выборах в качестве кандидата ПСРМ по Каларашскому одномандатному округу N 15, в который входят Каларашский и Унгенский районы.

– Уверена, что Штефан Боля сможет достойно представлять интересы жителей своего округа в парламенте, – отметила председатель ПСРМ Зинаида Гречаный. 

 

В то же время в рамках митинга протеста в городе Новые Анены его участники поддержали кандидатуру председателя фракции ПСРМ районного совета Александра Мацарина в качестве кандидата ПСРМ по Новоаненскому одномандатному округу N34 для участия в парламентских выборах 24 февраля 2019 года.

– Уверена, что Александр оправдает ожидания жителей своего округа и сможет реализовать программу необходимых преобразований в интересах населенных пунктов и их жителей, – подчеркнула лидер ПСРМ. 

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