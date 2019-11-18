Стали известны имена четырёх вице-примаров Кишинёва

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Генеральный примар Ион Чебан сегодня назвал имена заместителей столичного градоначальника.

Так, Виктор Киронда будет заместителем примара, ответственным за градостроительство и городскую мобильность. Ещё одно кресло заместителя примара займёт Анжела Кутасевич, бывший государственный секретарь министерства просвещения, культуры и исследований. Она будет отвечать за социальные вопросы и вопросы образования.

Илие Чебан будет нести ответственность за правовую область, пишет moldpres.md. Четвёртым заместителем станет Инга Ионесий. В ее компетенции будут вопросы экономики и инвестиций.

– Нам нужны четыре вице-примара, которые быстро вступят в должность и предложат новые проекты для столицы, – уточнил Ион Чебан, отметив, что каждый из его заместителей является профессионалом в вверенной области.